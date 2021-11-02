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В рейтинге партий ОПЗЖ внезапно выбилась на второе место: социологи КМИС объяснили, почему

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 20:08
В рейтинге партий ОПЗЖ внезапно выбилась на второе место: социологи КМИС объяснили, почему - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В свежем рейтинге Киевского международного института социологии лидируют Слуга народа и ОПЗЖ. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что такие результаты объясняются статистической погрешностью – по факту четыре политсилы, включая Батькивщину и Европейскую солидарность, демонстрируют примерно одинаковые показатели. Также значение имеет метод опроса – в данном случае респондентов опрашивали лично, а не по телефону.

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Директор КМИС сообщил LIGA.net, что у опроса был заказчик, однако назвать он его не может.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках - данные опроса КМИС на середину октября методом телефонного интервью):

1. Слуга народа – 18,3% (15,5% );

2. ОПЗЖ – 17% (13%);

3. Батькивщина – 15,4% (13,6%);

4. Европейская солидарность – 15,1% (15,7% );

5. Сила и честь – 5,6% (8,6%).

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Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы попасть в Раду есть у условной партии экс-спикера Дмитрия Разумкова (4,5%) и Радикальной партии (4,5%).

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В рейтинге партий ОПЗЖ внезапно выбилась на второе место: социологи КМИС объяснили, почему

Опрос проводился методом личного интервью с 20 по 25 октября среди 2028 совершеннолетних в 103 населенных пунктах по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,9% (для показателей около 25%) до 1,5% (для показателей около 5%). 

Паниотто подчеркнул, что в результатах соцопросов важно учитывать статистическую погрешность, и электоральные настроения в Украине на самом деле особо не изменились с мая 2021-го. Кроме того, по его словам, роль играет способ проведения опроса. Респонденты, опрошенные методом личных интервью, менее состоятельны, имеют более низкий уровень образования и менее активны, чем опрошенные по телефону.

  • Опрос Центра Разумкова на конец июля – начало августа: СН - 26,6%, Евросолидарность – 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина – 11,4%.
  • Опрос Рейтинга на начало сентября: СН - 25,8%, Евросолидарность – 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батькивщина – 10,6%.
  • Опрос Рейтинга на середину октября: СН – 20,4%, Евросолидарность – 15,8%, ОПЗЖ – 12%, Батькивщина – 10,9%.

Сайт КМИС подвергся кибератаке. Накануне там появились свежие политические рейтинги

Оксана Житнюк
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Слуга народа выборы опрос кмис социология европейская солидарность ОПЗЖ
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