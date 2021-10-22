Сайт КМИС подвергся кибератаке. Накануне там появились свежие политические рейтинги

Сайт Киевского международного института социологии подвергся хакерской атаке после публикации свежего партийного рейтинга, в котором Европейская солидарность и Слуга народа разделили первое место. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что связи между хакерской атакой и новым исследованием может и не быть, однако подтвердил, что вчера вечером на почту КМИС пришло письмо с угрозами.

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После кибератаки 22 октября сайт был недоступен, сейчас на него уже можно зайти, но результатов проведенных исследований там нет. Паниотто надеется, что к вечеру работа сайта будет полностью восстановлена.

Он отметил, что у КМИС нет оснований связывать или не связывать хакерскую атаку на сайт с новыми президентским и партийным рейтингами. Накануне на почту социологов действительно пришло письмо с угрозами и недовольством новыми опросами, но, по словам Паниотто, это не редкость, и "недовольные есть всегда".

Тем не менее, в КМИС считают более вероятной атаку на сайт именно из-за политических исследований, а не социологии, касающейся культурных проблем людей с инвалидностью или потребления трансжиров.

При этом Паниотто подчеркнул, что КМИС получает письма с языком ненависти и угрозами после каждого исследования, потому не может связать это с конкретной политической силой.

Он также сообщил о намерении обратиться в киберполицию с заявлением о хакерской атаке.

20 октября КМИС опубликовал результаты опроса – рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6% на фоне включения в список потенциальных кандидатов экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

21 октября КМИС опубликовал свежий рейтинг партий, в котором лидируют Европейская солидарность и Слуга народа, при этом партия пятого президента Петра Порошенко впервые за долгое время разделила со СН первое место.

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Оксана Житнюк

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