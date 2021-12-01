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Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 10:46
Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем. Об этом заявил в ежегодном послании к Верховной Раде президент Владимир Зеленский

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Глава государства сказал, что "не боится прямого разговора с ним (Владимиром Путиным. – Ред.), с россиянами".

"Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину. Спасибо им. Мы знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает... Наша армия – лучшая в мире и защитит нас. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Это правда... Но мы боимся признаться сами себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что "это признали наши внешние партнеры", которые "поддерживают нас в этом". И, указав на места оппозиции в Раде, добавил, что "некоторые внутренние это не признают".

"Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте! А если не хотим, а хотим ходить и просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – сказал он. Президент призвал "поставить в этом вопросе точку: просто и честно".

Читайте также: "Я верю в мир с Путиным". 10 тезисов из интервью Зеленского осенью 2020 года

Глава государства заверил, что Украина "всегда и всеми способами будет сражаться за свои земли". Он призвал сделать это политиков и бизнесменов – "несмотря на цвет и калибр этих бизнесменов".

Евгений Пилипенко
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