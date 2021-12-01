Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем. Об этом заявил в ежегодном послании к Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

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Глава государства сказал, что "не боится прямого разговора с ним (Владимиром Путиным. – Ред.), с россиянами".

"Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину. Спасибо им. Мы знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает... Наша армия – лучшая в мире и защитит нас. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Это правда... Но мы боимся признаться сами себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что "это признали наши внешние партнеры", которые "поддерживают нас в этом". И, указав на места оппозиции в Раде, добавил, что "некоторые внутренние это не признают".

"Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте! А если не хотим, а хотим ходить и просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – сказал он. Президент призвал "поставить в этом вопросе точку: просто и честно".

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Глава государства заверил, что Украина "всегда и всеми способами будет сражаться за свои земли". Он призвал сделать это политиков и бизнесменов – "несмотря на цвет и калибр этих бизнесменов".

Зеленский отчитывается перед Радой на фоне скандала: несколько дней назад он заявил, что располагает информацией о якобы подготовке на 1-2 декабря попытки госпереворота с участием "представителей России" и бизнесмена Рината Ахметова.

Хроника событий 1 декабря от LIGA.net.

26 ноября Зеленский дал 5,5-часовую пресс-конференцию. Вот самое главное из нее.

Евгений Пилипенко

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