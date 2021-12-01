Сегодня, 1 декабря, президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к парламенту: начало запланировано на 10:00 утра.

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Президент расскажет о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации. Ожидается, что он будет говорить о войне России против Украины, эпидемии COVID-19, детенизации, борьбе с коррупцией в целом и о внутренних "политических рисках".

На Банковой сообщили LIGA.net, что в послании будут "громкие предложения" и "много новостей".

Ранее в Раде призвали "соблюдать высокий уровень поведенческой культуры" во время выступления президента. Вероятно, чтобы не допустить таких инцидентов.

Несколько дней назад Зеленский заявил, что располагает информацией о якобы подготовке на 1-2 декабря попытки госпереворота с участием "представителей России" и бизнесмена Рината Ахметова.

На 19:00 в центре Киева оппозиция проведет акцию протеста против политики Зеленского.

Обращение в этом году пройдет на фоне угрозы нового вторжении РФ, непростой ситуации в энергетической сфере, разгоревшегося конфликта Зеленского с Ахметовым и не утихающего скандала со срывом спецоперации против ЧВК Вагнера.

В 2020 году Зеленский выступал с посланием к парламенту 20 октября.

По данным социологов, рейтинг Зеленского в октябре 2021 года упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет позицию лидера.

26 ноября Зеленский дал 5,5-часовую пресс-конференцию. Вот самое главное из нее.

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Евгений Пилипенко

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