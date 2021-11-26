Президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве, о которой было объявлено лишь вчера. Глава государства общается с представителями СМИ на фоне угрозы нового вторжении РФ, скандала со срывом спецоперации против ЧВК Вагнера, расследований о дне рождения главы ОП Ермака и непростой ситуации в энергетической сфере.
По задумке организаторов, мероприятие продлится около трех часов, но, как показывает опыт прошлых пресс-марафонов, обычно они длятся дольше.
Все самое интересное и важное из ответов президента – в хронике LIGA.net.
Президент слегка обескуражен. "Вы себя слышите, что вы говорите?", - первая реакция Зеленского на вопрос LIGA.net.
Последний вопрос в первой группе — у LIGA.net. Вот он:
"Ви дуже пишаєтесь законом про олігархів та санкціями РНБО. Але маєте усвідомлювати, що це гарна картинка для виборця, яку легко знести рішенням суду. Рішенням українського нереформованого суду.
Замість обіцяної ліквідації ОАСК ваш невідкладний законопроєкт лежить восьмий місяць у парламенті й не розглядається вашою монобільшістю.
Замість обіцяної реформи прокуратури в вашому офісі працює юрист Портнова Татаров, люди якого саботують наше міжнародне зобов‘язання перед МВФ та затягують обрання голови САП. А генпрокурорка Венедіктова, яку ви обіцяли звільнити у разі відсутності результатів, фактично злила справу Татарова.
Замість обіцяної реформи правоохоронних органів ДБР три місяці не може знайти відео з ДТП вашого нардепа Трухіна, але миттєво знаходить відео з середнім пальцем Гео Лероса.
Коли буде проведена реальна судова реформа? Адже ви не все життя будете головою РНБО і бумеранг недореформ може повернутися до вас.
Коли буде проведена реальна правоохоронна реформа? Адже ви не все життя зможете використовувати гвинтокрили ДСНС у приватних цілях?"
Наш Юрий Смирнов крепко подумал - и уже задает вопрос.
Зеленский все никак не решит, пойдет ли он на второй срок: "Я не решаю этот вопрос. Этот вопрос решает общество. Я не принял это решение. Это правда".
Зеленский - Шустеру: "Вы можете не со зла, Савик, служить олигархам. Но вы служите... Вы являетесь одним из дестабилизаторов ситуации в стране".
Модератора Никифорова никто не слушает: журналисты и президент заняты полемикой.
О медиавойне с Ахметовым: "У нас страна с названием Украина, а не страна с названием ДТЭК. Ключей от государства у него нет". Это неправильно, что бизнесмен воюет с государством, говорит Зеленский.
А с Коломойским, утверждает президент, он не ведет союзнических разговоров, причем "уже два года".
Президент о том, почему нужно разделить Укрнафту: "Есть вероятность, что компании, которые владеют акциями Укрнафты, могут выиграть суд. Потому что государственная задолженность очень большая. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить компании Коломойского".
Следующий вопрос — о медиавойне, которую якобы объявили каналы Ахметова: "А кто будет союзником? Господин Коломойский за "вкусную часть" Укрнафты?" - отвечает он.
Зеленский уточняет, что голоса Ахметова на записях переговоров о "подготовке госпереворота" нет, - его упоминают третьи лица. Он не ответил на вопрос, какие еще там звучат фамилии.
Чтобы сократить ответы Зеленского, его секретарь напоминает, что на столе стоят песочные часы. Ответ на вопрос о вагнергейте занял больше 10 минут.
Зеленский считал, что "это не наша операция" и она не продумана детально. Бурба, говорит, хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции: "Эрдоган никогда бы нам этого не простил! Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверями! Я бы никогда не въехал в эту стену!"
Президент настаивает: "Мы не проводили эту операцию, нас втянули. И так и было".
По вагнергейту у Зеленского был только один вопрос к Бурбе: "Турецкие авиалинии — Эрдоган должен знать?"
Говорит, у него было ощущение, что "нас втягивают". А в ходе операции могут пострадать граждане Турции: "А если боевики захватят?"
Президент не на шутку разошелся: очень эмоциональная речь о Бурбе и вагнергейте.
Зеленский продолжает "набрасывать" на Бурбу, называет "авантюристом и аферистом". Якобы полтора года назад Бурба пришел к нему и заявил, что получил оперативную информацию "с формулой ковида и формулой вакцины".
"Это была операция под названием Бурба, - заявил Зеленский и добавил: - Уверен, что от товарища Пети. Не знаю за кого он нас принимал. Мы же не идиоты".
Бурба не имел права распространять секретную информацию, считает президент: "Это была операция под названием Бурба. Которая, слава богу, уже закончилась". Разведчики "не очень хорошо про него говорили", и Зеленский сразу хотел его уволить. Утверждает, когда разгоняли Майдан, Бурба якобы "руководил транспортом", то есть косвенно участвовал в разгоне. "Он не разведчик, он СБУшник", - заявил Зеленский.
Пресс-конференция явно растянется больше, чем на три часа. Очень длинные ответы Зеленского.
Шустер задает вопрос о вагнергейте: кто и почему отменил спецоперацию. Зеленский перешел на русский, затем опять на украинский: "Мое отношение к Бурбе... Я действительно руководил операцией в Афганистане... Я знал все детали". Министр обороны тоже знал, говорит: "Это вертикаль. У нас происходит именно так".
На вопрос журналиста Шустера уточняет: не Ахметов готовит переворот, "а некоторые товарищи из Украины и РФ обсуждают, что "общество готово", и что Ахметов якобы "готов включиться в вопрос госпереворота" и смены президента. Ахметова "втягивают в войну", считает президент.
Позвал Ахметова на Банковую "послушать информацию". Говорит, "может, олигарх и не знает об этом".
Зеленский перешел на внутренние угрозы. ГОВОРИТ, ГОТОВИТСЯ ГОСПЕРЕВОРОТ: "1-2 декабря в нашем государстве будет госпереворот..." И тут же "укусил" генерала Бурбу: "Я ж не Бурба. Я делиться информацией, которой не имею права, не буду пока. Но у нас есть не только агентурная, но и звуковая информация. Где представители Украины и России обсуждают участие Ахметова в госперевороте. Я считаю, это подстава Ахметова. Его втягивают в войну против Украины".
Вопрос, на кого мы можем рассчитывать в войне. Зеленский говорит, что к новому вторжению нужно быть готовыми, но сообщениями "некоторые площадки устроили большое запугивание, что завтра будет война". "Мы контролируем границы и готовы", утверждает президент. Рассчитывать, считает он, можно только на себя и нашу армию.
Люди, говорит, не видят работу правоохранительных органов. "Но понемногу мы двигаемся вперед, и посадки происходят".
Дошел до посадок. Говорит, проблема с судами: "Мы начали судебную реформу. Это большая борьба с судьями... Вы видели, какой кризис был с Конституционным судом. Кстати, я назначил двоих, - все-таки мы переломали этот момент, - двоих новых судей от президента в КСУ. Вчера. Посадками занимаются правоохранительные органы. Там, где я вижу зраду на высшем уровне по ситуации с господином Медведчуком".
Несмотря на вопрос о "посадках", Зеленский начал с "Великого будівництва" и своих успехов. “Что касается деолигархизации — мы ее только начали. Тут нет ничего личного. Я уважаю крупный бизнес. Но важно, чтоб он не был олигархатом и не влиял на медиа, на политику. Мне кажется, это очень важно".
А вот и главред Цензора Юрий Бутусов. Ожидается "много вагнеровцев".
У Зеленского спросили, "где посадки?" - выполнит ли он свое главное обещание.
Зеленский извинился перед теми СМИ, которые не попали на пресс-марафон: "Прочитал, что сегодня позвали только моих друзей. Я сразу увидел Савика (Шустера)... Не то чтобы друзья или не друзья. Мы готовы со всеми общаться. Рад начинать".
"Все вакцинированы, поэтому мы работаем без масок", - пресс-секретарь Зеленского Никифоров. Президент уже за столом. Первый вопрос — у РБК.
Чем угощают на пресс-марафоне:
Встреча пройдет по тому же типу, что и предыдущий 12-часовой марафон в Kyiv Food Market. За одним столом с президентом – по шесть журналистов. Когда Зеленский ответит на вопросы, к нему подсядут шесть следующих представителей СМИ.
Фото: Kristina Berdynskykh/Facebook
LIGA.net попала в первую группу и сможет задать один из первых шести вопросов президенту Зеленскому. Нашу редакцию на пресс-марафоне представляет специальный корреспондент Юрий Смирнов.
Стартуем!
Место встречи – коворкінг Creative State of Arsenal в ангаре завода "Арсенал" в центре Киева, через дорогу от станции метро "Арсенальная".