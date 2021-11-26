Президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве, о которой было объявлено лишь вчера. Глава государства общается с представителями СМИ на фоне угрозы нового вторжении РФ, скандала со срывом спецоперации против ЧВК Вагнера, расследований о дне рождения главы ОП Ермака и непростой ситуации в энергетической сфере.

По задумке организаторов, мероприятие продлится около трех часов, но, как показывает опыт прошлых пресс-марафонов, обычно они длятся дольше.

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