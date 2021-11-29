СБУ открыла дело о подготовке захвата госвласти
29.11.2021, 20:15
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Производство открыто по ч.1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.
В СБУ отметили, что дело открыто "по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".
О ходе расследования пообещали сообщить позже.
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