СБУ открыла дело о подготовке захвата госвласти

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Производство открыто по ч.1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.

В СБУ отметили, что дело открыто "по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".

О ходе расследования пообещали сообщить позже.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью".

После этого евробонды ДТЭК упали в цене на 11%.

Вадим Ребрина

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