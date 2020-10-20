Обращение Зеленского к Раде и доклад Степанова, как бороться с коронавирусом – трансляция

Сегодня, 20 октября, президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к парламенту: это запланировано в повестке дня заседания Верховной Рады на 10:00 утра.

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Это послание должно было быть еще весной, но его отложили из-за карантина.

Также на пленарном заседании Рада выслушает доклад главы Минздрава Максима Степанова о том, как в стране борются с эпидемией коронавируса и что делается, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения из-за ускорения темпов распространения инфекции.

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Позднее парламентарии планируют рассмотреть проект постановления №4228 о мерах противодействия COVID-19 и защите систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

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