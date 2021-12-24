Переговоры Зеленский-Путин. Украинцы не верят, что так можно вернуть Крым и Донбасс: опрос

Больше половины украинцев (58,1%) считают, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Такие данные исследования были опубликованы Киевским международным институтом социологии.

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26,6% респондентов считают прямые переговоры президента Владимира Зеленского и Путина действенным способом для достижения мира.

84,4% респондентов не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению оккупированного Крыма.

66,3% не верят, что после таких переговоров удастся вернуть оккупированный Донбасс.

Опрос проведен 13-16 декабря 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Возможная погрешность – 1,4–3,2%.

США готовы к проведению переговоров с Россией по ее ультиматуму по Украине и НАТО в январе 2022 года.

Госсекретарь США Блинкен заявил, что среди предложений России есть несколько очевидно неприемлемых.

Александр Матвиенко

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