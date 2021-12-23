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США готовы провести переговоры с Россией в январе — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 21:35
США готовы провести переговоры с Россией в январе — Белый дом - Фото
Белый дом (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)

США готовы к проведению переговоров с Россией о "гарантиях безопасности" уже в январе 2022 года. Речь идет как о двустороннем, так и о многосторонних форматах. Точных даты и места еще нет. Об этом сказал неназванный высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена во время телефонного брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома.

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Он повторил, что США приняли к сведению озабоченности России, которые она изложила в своих предложениях по глобальной безопасности, однако у Вашингтона есть свои вопросы к РФ, которые он хотел бы обсудить. По поводу требований Москвы, чиновник подтвердил, что с некоторыми из них Белый дом категорически не согласен, другие подлежат обсуждению.

"Мы считаем, что переговоры должны начинаться с базовых основополагающих принципов и документов по европейской безопасности, которые учитывают территориальную целостность, не изменяемые силой границы и уважение суверенитета и суверенного принятия решений странами", – сказал представитель администрации.

По его словам, США также заявили России, что прогресс на этих переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, а не эскалации.

"И опять же, в этой ситуации (ситуации эскалации, – ред.) наши действия не будут ограничиваться только экономическими санкциями. Мы заявили, что увеличим поддержку способности Украины защищать свою территорию, а также успокоим наших партнеров и союзников по НАТО изменениями в наших силах в прифронтовых государствах. Все это планирование идет полным ходом, и мы готовы действовать, когда это будет необходимо", – сказал американский чиновник.

Читайте также: Запад отвергает почти все требования России, но прямо говорить "нет" не хочет – FT

Вадим Ребрина
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Россия США нато джо байден
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