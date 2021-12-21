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Некоторые предложения России по безопасности в Европе явно неприемлемы – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 22:40
Некоторые предложения России по безопасности в Европе явно неприемлемы – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Среди предложений России по европейской безопасности есть несколько очевидно неприемлемых. Об этом во время брифинга сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Есть несколько явно неприемлемых предложений, которые россияне выложили на стол", – сказал Блинкен.

Он считает, что могут быть другие вопросы, более уместные для обсуждения.

По словам Блинкена, есть основные принципы, от которых никто не отступит. Например, принцип, согласно которому одна страна не имеет права насильственно изменять границы другой, или принцип, по которому одна страна не может диктовать другой, с кем объединяться.

Также Блинкен заявил, что Вашингтон планирует контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года. Однако конкретных планов о встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сказал он.

  • 17 декабря МИД России опубликовал "проекты договоров" о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО, которые передали 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.
  • Белый дом и НАТО отреагировали на предложения России по началу переговоров для разрядки кризиса вокруг Украины. Документы будут обсуждаться с европейскими союзниками и партнерами.
  • 18 декабря Россия перешла к прямым угрозам НАТО: в Москве обещают "перейти в режим создания контругроз", если Альянс отвергнет ее требования по "гарантиям безопасности".

Читайте также: Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом

Вадим Ребрина
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Россия нато безопасность Энтони Блинкен
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