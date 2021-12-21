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Запад отвергает почти все требования России, но прямо говорить "нет" не хочет – FT

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 10:27
Запад отвергает почти все требования России, но прямо говорить
Путин и Байден (Фото - ЕРА)

Западные страны отвергают почти все требования "гарантий безопасности" России, но не хотят прямо отказывать РФ, чтобы сохранить окно для диалога и снизить напряженность у границ Украины. Об этом пишет Financial Times.

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В FT пишут, что основная цель НАТО – убедить РФ отказаться от наращивания войск у рубежей Украины. По данным издания, союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией, хоть большинство ее требований и невыполнимы.

Западные официальные лица в частном порядке отвергли почти все требования РФ, но они признают, что закрытие дверей предложениям России может ухудшить ситуацию, отмечают в издании.

По данным FT, представители западных оборонных ведомств хотят избежать прямого отказа от предложений Кремля, чтобы найти области для взаимного согласия и успокоить ситуацию со скоплением войск России у границ Украины.

"Проблема здесь в том, что если вы просто скажете "нет" (требованиям России, – ред.), у вас не будет места для разговоров", – объяснил высокопоставленный дипломат НАТО.

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Он добавил, что страны-члены НАТО и ЕС обсуждали, как реагировать на требования РФ. При этом официальные лица сообщили FT, что пока нет единой позиции, как будут проходить переговоры, и кто будет в них участвовать.

По данным издания, западные дипломаты не хотят, чтобы Россия определяла условия какого-либо взаимодействия, поэтому переговоры начнутся только после того, как НАТО и США согласуют свои ответные предложения России.

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Марк Сировой
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