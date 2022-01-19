Для наземной операции России нужен миллион военных, сейчас на границе 127 000 – Данилов

Сейчас на границе с Украиной сосредоточено примерно 127 000 российских военных. Об этом в комментарии LIGA.net сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится, как минимум, миллион военных.

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"Сегодня общая численность российских войск на границе с Украиной составляет ориентировочно 127 000, в том числе наземный компонент – 106 000, с соответствующими огневыми, ударными и маневровыми возможностями. Есть определенные перемещения войск, но пока это не критично", – сказал Данилов.

По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужен минимум миллион военных.

"Для того, чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых требуется время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что "все эти игрища у украинской границы" имеют и положительный эффект – объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля.

В середине декабря 2021 года в интервью Reuters Данилов заявлял, что России потребуется не менее 500 000 солдат на границе, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления".

В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент.

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Вадим Ребрина , Владислав Сердюк

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