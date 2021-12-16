Данилов: Для вторжения РФ понадобится в пять-шесть раз больше войск, чем стоят на границе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что России для вторжения понадобится в пять-шесть раз больше войск, чем стоят на границе. Об этом он сказал в интервью Reuters.

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Данилов утверждает, что Россия ничего не предприняла для деэскалации, но нет и указаний на то, что вторжение неизбежно.

Он подтвердил, что Россия сконцентрировала 92 000 военных на границе с Украиной, но чтобы "держать ситуацию под контролем во время наступления", считает секретарь СНБО, ей понадобится от 500 000 до 600 000. И несмотря на то, что Россия может нарастить эту группировку "очень быстро и в любой момент", ей все равно понадобится на это заведомо больше 24 часов.

Данилов также констатировал, что надежды оптимистов на переговоры лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не оправдались.

"После них ничего не изменилось", – сказал он.

На вопрос, возможен ли компромисс между Украиной и Россией, Данилов ответил "да, компромисс возможен, но только не ценой нашей независимости и нашей страны".

3 декабря глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры Байдена и Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил. LIGA.net вела хронику этого события.

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Сергей Бережной

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