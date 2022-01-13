Россия не выполняет минские соглашения, поэтому санкции против нее продолжены – ЕС

Европейский Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие против отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года. Решение последовало за оценкой состояния выполнения минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

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Действующие санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года в ответ на агрессию России против Украины, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают финансовую помощь и посредничество в отношении российских финансовых учреждений.

Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для РФ. Санкции ограничивают доступ России к некоторым секретным технологиям , которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

В ходе оценки состояния выполнения минских соглашений лидеры ЕС призвали к дипломатическим усилиям и поддержали нормандский формат для достижения полного выполнения Минска.

"В свете того, что Россия не полностью выполнила эти договоренности, лидеры ЕС единогласно приняли решение о продлении действующих против страны экономических санкций", – сказано в сообщении.

В дополнение к экономическим санкциям ЕС принял дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с временно оккупированными Крымом и Севастополем.

Украина, США и ЕС неоднократно обвиняли Россию в игнорировании минских соглашений, однако в Кремле с этим не соглашаются и заявляют, что это Украина не выполняет Минск. Этим страна-агрессор оправдывает наращивание своей военной мощи у границ Украины.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает "абсолютно неприемлемым" требование США вернуть сосредоточенные вблизи границы Украины российские войска назад в казармы.

В МИД РФ считают, что Запад должен "определиться": выполнить ультимативные требования Кремля по "гарантиям безопасности" или столкнуться с "очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ", которые могут иметь "необратимые последствия".

Вадим Ребрина

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