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Переговорщик от РФ: Не будет выполнения Минска — не будет деэскалации вокруг Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 20:04
Переговорщик от РФ: Не будет выполнения Минска — не будет деэскалации вокруг Украины - Фото
Александр Грушко (скриншот с видео)

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам прошедшего сегодня в Брюсселе заседания Совета Россия-НАТО заявил, что деэскалация ситуации вокруг Украины возможна только в случае выполнения ею минских соглашений и прекращения военного содействия Украине со стороны стран НАТО. Об этом Грушко сказал в ходе пресс-конференции.

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"Наша позиция абсолютно понятна — деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия резолюции Совета безопасности ООН (об одобрении комплекса мер по выполнению минских соглашений, – ред.). Будут минские соглашения выполнены — не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности", – сказал Грушко.

Россия также требует прекращения военной помощи Украине со стороны стран НАТО.

"Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, она единственно возможная, если мы имеем в виду именно то, что мы имеем в виду, то страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружения туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат..." – сказал представитель РФ.

По его словам, "из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента региональной стабильности напрочь исчезла". По его мнению, в НАТО не говорят об этом, чтобы позиционировать Россию в качестве стороны конфликта. Эта "демонизация" России, считает Глушко, – часть политики по ее сдерживанию.

"Еще раз подчеркну: другого пути оздоровления ситуации в Украине и вокруг нее, кроме выполнения минских соглашений, не существует. Мы будем продолжать твердо добиваться от всех наших партнеров, включая членов НАТО, следовать этим международным договоренностям", – заявил Грушко.

"Расширение НАТО не решает никаких проблем в области безопасности", – добавил он.

Замглавы МИД РФ также заявил, что Россия будет принимать "все меры, политические и военно-технические, для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов обороны и безопасности России".

СПРАВКА. Россия обвиняет Украину в невыполнении минских соглашений, имея в виду нежелание Украины идти на прямые переговоры с боевиками и проводить выборы на Донбассе до выведения оттуда российских военных, разоружения террористов и взятия под контроль украинско-российской границы. Украина, в свою очередь, также обвиняет Россию в невыполнении минских соглашений в плане прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ.

  • В конце декабря президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова выполнять минские соглашения. По его словам, Украина подготовила план из 10 шагов по выполнению Минска с сохранением нормандского формата и вовлечением США. Этот план, по словам президента, был передан лидеру США Джо Байдену, российской стороне, Франции и Германии.

  • 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

  • Сегодня НАТО и Россия договорились поддерживать и развивать контакты, но не пришли к единому мнению ни по одному из обсуждавшихся вопросов.

  • На 13 января запланированы переговоры с Россией в рамках ОБСЕ. 

  • LIGA.net ведет хронику с главными новостями о переговорах Запада и России.

Вадим Ребрина
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Россия нато переговоры минские соглашения Александр Грушко
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