Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня

В подписанном в Париже по результатам переговоров советников глав государств-участников нормандского формата коммюнике представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговорного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Советники заявили, что поддерживают безусловное соблюдение режима прекращения огня, о котором было договорено 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения минских соглашений, сообщили в ОП.

"Стороны также обсудили важность активизации работы трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей", – цитирует Банковая коммюнике.

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ народный депутат Андрей Костин, также принимавший участие во встрече советников, отметил, что лаконичность совместного коммюнике демонстрирует то, что переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения.

По словам главы украинской делегации Андрея Ермака, советники на сегодняшней встрече в Париже поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине. По его словам, стороны открыто задекларировали, что существует много разногласий по трактовке минских соглашений, но есть желание работать над этими разногласиями.

9 декабря 2021 года в ЕС заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский форматы.

17 января 2022-го глава МИД Германии Бербок заявила, что попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс".

24 января Ермак заявил, что Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата.

Ермак опроверг распространенную в СМИ информацию, что на встрече в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса".

Вадим Ребрина

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