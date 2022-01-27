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Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 01:04
Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В подписанном в Париже по результатам переговоров советников глав государств-участников нормандского формата коммюнике представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговорного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Советники заявили, что поддерживают безусловное соблюдение режима прекращения огня, о котором было договорено 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения минских соглашений, сообщили в ОП.

"Стороны также обсудили важность активизации работы трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей", – цитирует Банковая коммюнике.

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ народный депутат Андрей Костин, также принимавший участие во встрече советников, отметил, что лаконичность совместного коммюнике демонстрирует то, что переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения.

По словам главы украинской делегации Андрея Ермака, советники на сегодняшней встрече в Париже поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине. По его словам, стороны открыто задекларировали, что существует много разногласий по трактовке минских соглашений, но есть желание работать над этими разногласиями.

Вадим Ребрина
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Донбасс нормандский формат Андрей Костин андрей ермак
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