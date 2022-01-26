"Никаких переговоров с сепаратистами": Ермак опроверг "повестку" встречи в Париже

Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг распространенную в СМИ информацию, что сегодня на встрече советников лидеров нормандского формата в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса". В своем Facebook Ермак подчеркнул: позиция Украины неизменна, "никаких прямых переговоров с сепаратистами".

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"Инсайд" распространила украинская редакция немецкого издания DW, ссылаясь на информагенство DPA.

"Откровенно говоря, в последнее время из уст разных немецких политиков звучали настолько противоречивые заявления, что не считаю нужным это комментировать. Считаю, что оценку им уже дало Министерство иностранных дел", – написал Ермак.

Он отметил, что на данный момент конкретной повестки дня сегодняшней встречи еще нет, упрекнув "отдельные медиа" в том, что они ее сами формируют для украинской делегации.

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет", – заявил Ермак.

На сегодняшней встрече, по словам Ермака, украинская делегация будет говорить о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе, о гуманитарных вопросах, открытии пропускных пунктов и будущей работе нормандского формата.

В недавнем интервью немецкой газете глава баварского правительства Маркус Зедер заявил, что "Россия – не враг", сам он не видит Украину в НАТО в ближайшее время и точно хотел бы запустить Северный поток-2.

МИД Украины заявил, что на фоне последних событий высказывания Зедера "особенно разочаровывают", наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РФ.

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Оксана Житнюк

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