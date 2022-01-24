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Нормандский формат. Встреча советников состоится 26 января в Париже – помощник Макрона

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 22:27
Нормандский формат. Встреча советников состоится 26 января в Париже – помощник Макрона - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/STEPHANE DE SAKUTIN)

26 января в Париже состоится встреча политических советников лидеров стран–участниц нормандского формата. Об этом сообщил помощник президента Франции Эмманюэля Макрона, передает AFP.

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Как отмечается, официальные лица из Украины и России встретятся в среду в Париже для переговоров со своими коллегами из Франции и Германии, чтобы попытаться разрядить напряженность.

Сообщается, что эта встреча в нормандском формате станет частью усилий по предотвращению войны, поскольку Франция видит путь к деэскалации, который будет включать шаги со стороны Украины и России.

  • В конце ноября 2021 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе. С ним не согласились в СНБО.

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Наталия Медведева
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