Нормандский формат. Встреча советников состоится 26 января в Париже – помощник Макрона
24.01.2022, 22:27
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/STEPHANE DE SAKUTIN)
26 января в Париже состоится встреча политических советников лидеров стран–участниц нормандского формата. Об этом сообщил помощник президента Франции Эмманюэля Макрона, передает AFP.
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Как отмечается, официальные лица из Украины и России встретятся в среду в Париже для переговоров со своими коллегами из Франции и Германии, чтобы попытаться разрядить напряженность.
Сообщается, что эта встреча в нормандском формате станет частью усилий по предотвращению войны, поскольку Франция видит путь к деэскалации, который будет включать шаги со стороны Украины и России.
- В конце ноября 2021 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе. С ним не согласились в СНБО.
- 9 декабря в ЕС заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский форматы.
- В тот же день после беседы президентов США и Украины Ермак заявил, что США решили быть активным участником мирных переговоров по Донбассу.
- 17 января 2022-го глава МИД Германии Бербок заявила, что попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс".
- 18 января официальный спикер Белого дома заявила, что РФ может атаковать Украину в любой момент. 19 января его в Украине повторил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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