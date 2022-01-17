"Вдохнуть жизнь в нормандский процесс". Глава МИД Германии о целях визитов в Киев и Москву
Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 17 и 18 января во время визита в Киеве и Москве попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс". Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.
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"Я хочу на месте выяснить, есть ли готовность искать решения по дипломатическим каналам – прежде всего, снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и наконец достичь прогресса в имплементации минских договоренностей", – заявила Бербок.
В Киеве Бербок "даст понять, что Германия не ведет переговоры об Украине без Украины". А также обсудит модернизацию украинской энергетики, развитие рынка зеленого водорода и предложит поддержку в киберзащите.
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В Москве глава МИД Германии обещает обсудить "длинный список конфликтных вопросов" – в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом.
Она напомнила, что в переговорах с Россией Германия "не пойдет на компромисс по поводу фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, спасших Европу от кошмара большой войны за последние 50 лет".
- 5 января 2022 года Бербок перед встречей с госсекретарем США Блинкеном заявила, что общий посыл европейцев и правительства США в плане агрессии России "понятен": ее действия будут иметь "четкую цену".
- Новые власти Германии, как и предшественники, против продажи оружия Украине: боятся эскалации, говорят, нужна только дипломатия.
- 10 января Бербок заявила, что Германия готова ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины.
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