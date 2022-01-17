UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Вдохнуть жизнь в нормандский процесс". Глава МИД Германии о целях визитов в Киев и Москву

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 12:43
Анналена Бербок (Фото – ЕРА)

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 17 и 18 января во время визита в Киеве и Москве попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс". Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я хочу на месте выяснить, есть ли готовность искать решения по дипломатическим каналам – прежде всего, снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и наконец достичь прогресса в имплементации минских договоренностей", – заявила Бербок.

В Киеве Бербок "даст понять, что Германия не ведет переговоры об Украине без Украины". А также обсудит модернизацию украинской энергетики, развитие рынка зеленого водорода и предложит поддержку в киберзащите.

Читайте также: Большинство украинцев хотят США в нормандском формате и новые минские соглашения – опрос

В Москве глава МИД Германии обещает обсудить "длинный список конфликтных вопросов" – в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом.

Она напомнила, что в переговорах с Россией Германия "не пойдет на компромисс по поводу фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, спасших Европу от кошмара большой войны за последние 50 лет".

СПРАВКА. Хельсинкский заключительный акт – документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля — 1 августа 1975 года. В нем, в частности, закреплены политические и территориальные итоги Второй мировой войны, а также положения в международно-правовой, военно-политической области, вопросах прав человека и основных свобод и другие.
  • 10 января Бербок заявила, что Германия готова ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины. 
Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России геополитика переговоры дипломатия нормандский формат вторжение Анналена Бербок
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 