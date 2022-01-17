"Вдохнуть жизнь в нормандский процесс". Глава МИД Германии о целях визитов в Киев и Москву

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 17 и 18 января во время визита в Киеве и Москве попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс". Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

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"Я хочу на месте выяснить, есть ли готовность искать решения по дипломатическим каналам – прежде всего, снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и наконец достичь прогресса в имплементации минских договоренностей", – заявила Бербок.

В Киеве Бербок "даст понять, что Германия не ведет переговоры об Украине без Украины". А также обсудит модернизацию украинской энергетики, развитие рынка зеленого водорода и предложит поддержку в киберзащите.

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В Москве глава МИД Германии обещает обсудить "длинный список конфликтных вопросов" – в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом.

Она напомнила, что в переговорах с Россией Германия "не пойдет на компромисс по поводу фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, спасших Европу от кошмара большой войны за последние 50 лет".

СПРАВКА. Хельсинкский заключительный акт – документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля — 1 августа 1975 года. В нем, в частности, закреплены политические и территориальные итоги Второй мировой войны, а также положения в международно-правовой, военно-политической области, вопросах прав человека и основных свобод и другие.

5 января 2022 года Бербок перед встречей с госсекретарем США Блинкеном заявила, что общий посыл европейцев и правительства США в плане агрессии России "понятен": ее действия будут иметь "четкую цену".

Новые власти Германии, как и предшественники, против продажи оружия Украине: боятся эскалации, говорят, нужна только дипломатия.

10 января Бербок заявила, что Германия готова ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины.

Александр Матвиенко

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