Кибератака на Украину указывает на подготовку широкой агрессии РФ – экс-глава МИД Швеции

Кибератака против Украины была серьезной и свидетельствует о подготовке Россией широкомасштабной агрессии. Такое мнение высказал в Twitter Карл Бильдт – бывший министр иностранных дел Швеции и соглава аналитического центра Европейский совет по международным отношениям.

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Бильдт комментировал расследование Microsoft, которое показало, что вредоносное программное обеспечение было направлено на вывод систем из строя. По его словам, это серьезно.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь дополняет картину подготовки к широкомасштабной агрессии против этой страны", – добавил он.

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В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дія.

В Минцифры заявили: доказательства указывают на причастность России. В Кремле это отрицают.

Microsoft заявила, что вредоносным ПО были заражены десятки правительственных сетей.

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Марк Сировой

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