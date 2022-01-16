Кибератака на Украину указывает на подготовку широкой агрессии РФ – экс-глава МИД Швеции
Кибератака против Украины была серьезной и свидетельствует о подготовке Россией широкомасштабной агрессии. Такое мнение высказал в Twitter Карл Бильдт – бывший министр иностранных дел Швеции и соглава аналитического центра Европейский совет по международным отношениям.
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Бильдт комментировал расследование Microsoft, которое показало, что вредоносное программное обеспечение было направлено на вывод систем из строя. По его словам, это серьезно.
"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь дополняет картину подготовки к широкомасштабной агрессии против этой страны", – добавил он.
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- В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дія.
- В Минцифры заявили: доказательства указывают на причастность России. В Кремле это отрицают.
- Microsoft заявила, что вредоносным ПО были заражены десятки правительственных сетей.
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