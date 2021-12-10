Большинство украинцев хотят США в нормандском формате и новые минские соглашения – опрос
Большинство украинцев считают, что необходимо пересмотреть минские соглашения и выступают за привлечение США и Великобритании к нормандскому формату. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.
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Респондентов спрашивали, в каком формате надо проводить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Результаты (в скобках – апрельский опрос Рейтинга):
Расширенный нормандский формат с США и Великобританией – 45% (48%);
Стандартный нормандский формат с Украиной, Россией, Германией и Францией – 11% (12%);
Прямые переговоры с Россией – 21% (19%);
Прямые переговоры с российскими боевиками на Донбассе – 12% (11%).
Кроме того, 54% украинцев считают, что необходимо пересмотреть минские соглашения, а 21% говорят, что надо выйти из переговорного процесса и вести их без участия международных посредников.
Опрос проводился по телефону с 6 по 8 декабря среди 2500 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.
- 9 декабря в ЕС заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский форматы.
- 9 декабря после беседы президентов Соединенных Штатов и Украины глава ОП Андрей Ермак заявил, что США решили быть активным участником мирных переговоров по Донбассу.
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