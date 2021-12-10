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Большинство украинцев хотят США в нормандском формате и новые минские соглашения – опрос

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 13:40
Большинство украинцев хотят США в нормандском формате и новые минские соглашения – опрос - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Большинство украинцев считают, что необходимо пересмотреть минские соглашения и выступают за привлечение США и Великобритании к нормандскому формату. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Респондентов спрашивали, в каком формате надо проводить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Результаты (в скобках – апрельский опрос Рейтинга):

Расширенный нормандский формат с США и Великобританией – 45% (48%);

Стандартный нормандский формат с Украиной, Россией, Германией и Францией – 11% (12%);

Прямые переговоры с Россией – 21% (19%);

Прямые переговоры с российскими боевиками на Донбассе – 12% (11%).

Большинство украинцев хотят США в нормандском формате и новые минские соглашения – опрос

Кроме того, 54% украинцев считают, что необходимо пересмотреть минские соглашения, а 21% говорят, что надо выйти из переговорного процесса и вести их без участия международных посредников.

Большинство украинцев хотят США в нормандском формате и новые минские соглашения – опрос

Опрос проводился по телефону с 6 по 8 декабря среди 2500 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

Читайте также: Россия – враг, США – союзник. 72% украинцев назвали РФ вражеским государством – Рейтинг

Марк Сировой
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война Донбасс рейтинг минские соглашения опрос нормандский формат
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