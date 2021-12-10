Россия – враг, США – союзник. 72% украинцев назвали РФ вражеским государством – Рейтинг
72% украинцев считают Россию врагом или скорее врагом, основными союзниками они видят США, Канаду, Великобританию, Польшу и Литву. Об этом говорится в результатах соцопроса группы рейтинг.
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Респондентов попросили оценить, какими являются те или иные страны по отношению к Украине. Получились такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг на апрель 2021-го):
Россия
Однозначно союзник – 6% (4%);
Скорее союзник – 6% (5%);
Нейтральная – 9% (12%);
Скорее враг – 19% (20%);
Враг – 53% (56%);
Беларусь
Однозначно союзник – 8% (9%);
Скорее союзник – 6% (21%);
Нейтральная – 22% (43%);
Скорее враг – 32% (18%);
Враг – 16% (4%);
США
Однозначно союзник – 27% (24%);
Скорее союзник – 32% (33%);
Нейтральная – 21% (30%);
Скорее враг – 5% (5%);
Враг – 6% (5%);
Франция
Однозначно союзник – 13% (13%);
Скорее союзник – 38% (34%);
Нейтральная – 39% (47%);
Скорее враг – 2% (2%);
Враг – 1% (1%);
Германия
Однозначно союзник – 14% (15%);
Скорее союзник – 37% (35%);
Нейтральная – 38% (44%);
Скорее враг – 3% (2%);
Враг – 1% (1%);
Китай
Однозначно союзник – 6% (6%);
Скорее союзник – 16% (14%);
Нейтральная – 54% (62%);
Скорее враг – 9% (7%);
Враг – 3% (2%).
Канада
Однозначно союзник – 30% (29%);
Скорее союзник – 31% (30%);
Нейтральная – 27% (33%);
Скорее враг – 1% (менее 1%);
Враг – 2% (менее 1%);
Литва
Однозначно союзник – 31% (30%);
Скорее союзник – 28% (29%);
Нейтральная – 25% (34%);
Скорее враг – 3% (менее 1%);
Враг – 2% (менее 1%);
Польша
Однозначно союзник – 30% (23%);
Скорее союзник – 37% (39%);
Нейтральная – 21% (30%);
Скорее враг – 5% (3%);
Враг – 2% (2%);
Великобритания
Однозначно союзник – 24% (17%);
Скорее союзник – 32% (31%);
Нейтральная – 29% (44%);
Скорее враг – 3% (2%);
Враг – 3% (менее 1%);
Турция
Однозначно союзник – 16% (11%);
Скорее союзник – 36% (28%);
Нейтральная – 33% (51%);
Скорее враг – 4% (2%);
Враг – 2% (менее 1%).
Также украинцев спрашивали, в каком формате надо проводить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Результаы (в скобках – апрельский опрос Рейтинга):
Расширенный нормандский формат с США и Великобританией – 45% (48%);
Стандартный нормандский формат с Украиной, Россией, Германией и Францией – 11% (12%)
Прямые переговоры с Россией – 21% (19%);
Прямые переговоры с российскими боевиками на Донбассе – 12% (11%).
Кроме того, 54% украинцев считают, что необходимо пересмотреть минские соглашения, а 21% считают, что надо выйти из переговорно процесса и вести их без участия международных посредников.
Опрос проводился по телефону с 6 по 8 декабря среди 2500 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.
- По данным ноябрьского опроса группы Рейтинг, украинцы поддержали бы на референдуме вступление Украины в НАТО и ЕС. Поддержка членства в Североатлантическом альянсе достигла исторического максимума.
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