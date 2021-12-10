Россия – враг, США – союзник. 72% украинцев назвали РФ вражеским государством – Рейтинг

72% украинцев считают Россию врагом или скорее врагом, основными союзниками они видят США, Канаду, Великобританию, Польшу и Литву. Об этом говорится в результатах соцопроса группы рейтинг.

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Респондентов попросили оценить, какими являются те или иные страны по отношению к Украине. Получились такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг на апрель 2021-го):

Россия

Однозначно союзник – 6% (4%);

Скорее союзник – 6% (5%);

Нейтральная – 9% (12%);

Скорее враг – 19% (20%);

Враг – 53% (56%);

Беларусь

Однозначно союзник – 8% (9%);

Скорее союзник – 6% (21%);

Нейтральная – 22% (43%);

Скорее враг – 32% (18%);

Враг – 16% (4%);

США

Однозначно союзник – 27% (24%);

Скорее союзник – 32% (33%);

Нейтральная – 21% (30%);

Скорее враг – 5% (5%);

Враг – 6% (5%);

Франция

Однозначно союзник – 13% (13%);

Скорее союзник – 38% (34%);

Нейтральная – 39% (47%);

Скорее враг – 2% (2%);

Враг – 1% (1%);

Германия

Однозначно союзник – 14% (15%);

Скорее союзник – 37% (35%);

Нейтральная – 38% (44%);

Скорее враг – 3% (2%);

Враг – 1% (1%);

Китай

Однозначно союзник – 6% (6%);

Скорее союзник – 16% (14%);

Нейтральная – 54% (62%);

Скорее враг – 9% (7%);

Враг – 3% (2%).

Канада

Однозначно союзник – 30% (29%);

Скорее союзник – 31% (30%);

Нейтральная – 27% (33%);

Скорее враг – 1% (менее 1%);

Враг – 2% (менее 1%);

Литва

Однозначно союзник – 31% (30%);

Скорее союзник – 28% (29%);

Нейтральная – 25% (34%);

Скорее враг – 3% (менее 1%);

Враг – 2% (менее 1%);

Польша

Однозначно союзник – 30% (23%);

Скорее союзник – 37% (39%);

Нейтральная – 21% (30%);

Скорее враг – 5% (3%);

Враг – 2% (2%);

Великобритания

Однозначно союзник – 24% (17%);

Скорее союзник – 32% (31%);

Нейтральная – 29% (44%);

Скорее враг – 3% (2%);

Враг – 3% (менее 1%);

Турция

Однозначно союзник – 16% (11%);

Скорее союзник – 36% (28%);

Нейтральная – 33% (51%);

Скорее враг – 4% (2%);

Враг – 2% (менее 1%).

Также украинцев спрашивали, в каком формате надо проводить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Результаы (в скобках – апрельский опрос Рейтинга):

Расширенный нормандский формат с США и Великобританией – 45% (48%);

Стандартный нормандский формат с Украиной, Россией, Германией и Францией – 11% (12%)

Прямые переговоры с Россией – 21% (19%);

Прямые переговоры с российскими боевиками на Донбассе – 12% (11%).

Кроме того, 54% украинцев считают, что необходимо пересмотреть минские соглашения, а 21% считают, что надо выйти из переговорно процесса и вести их без участия международных посредников.

Опрос проводился по телефону с 6 по 8 декабря среди 2500 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

По данным ноябрьского опроса группы Рейтинг, украинцы поддержали бы на референдуме вступление Украины в НАТО и ЕС. Поддержка членства в Североатлантическом альянсе достигла исторического максимума.

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Марк Сировой

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