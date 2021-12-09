Кабмин хочет усилить ответственность политиков за отрицание агрессии России

Кабинет министров поддержал два законопроекта об усилении ответственности публичных деятелей за отрицание агрессии России. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства и написал в Telegram.

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Он отметил что, законопроекты предусматривают изменения в Админкодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины и попытки легитимизировать оккупацию украинских территорий.

Премьер подчеркнул, что закон будет касаться именно политических деятелей. Он уверен – Верховная Рада поддержит такую инициативу.

"Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме, должны нести ответственность. Это не о свободе слова, это содействие агрессору. К сожалению, в Украине на восьмой год войны есть политики, которые этого не понимают", – сказал Шмыгаль.

Премьер не раскрыл деталей законопроекта, однако нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко, который регулярно присутствует на заседаниях правительства, опубликовал выдержки из него в Telegram.

Автором законопроекта указан министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В проекте предлагается штрафовать за такие правонарушения от 17 000 до 34 000 грн за первое нарушение и от 34 000 до 51 000 грн – за повторное в течение года.

В начале декабря мэр Полтавы Анатолий Мамай повторил клише роспропаганды и заявил о "войне США с РФ в Украине".

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Марк Сировой

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