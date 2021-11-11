UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 14:33
Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос - Фото
Украина и НАТО (иллюстративное фото - Depositphotos.com)

Украинцы поддержали бы вступление в НАТО и Европейский Союз на референдуме. Поддержка вступления в НАТО вышла на исторический максимум, говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным социологов, если бы референдум был в ближайшее время, то был бы такой результат (в скобках – результаты октябрьского опроса):

Вступление в НАТО

Поддержали бы – 58%, наивысший с 2014 года результат (52%);

Против – 35% (34%).

Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос

Вступление в ЕС

Поддержали бы – 62% (62%);

Против – 32% (26%).

Читайте также: "Антонов" подписал с НАТО пятилетний контракт на доступ к своим самолетам

Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос

Больше всего вступление в ЕС и НАТО поддерживают в западных областях и в Киеве. Также евроатлантический курс наиболее популярен среди избирателей Евросолидарности, Свободы, партии Сила и честь, Слуги народа, УДАРа.

Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос

Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос

С 4 по 9 ноября социологи опросили по телефону 5000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 1,5%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

Читайте также: Кулеба: С Венгрией есть недопонимания, но она "громко" поддержит Украину в НАТО

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС нато опрос группа рейтинг референдум евроинтеграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 