Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос
Украинцы поддержали бы вступление в НАТО и Европейский Союз на референдуме. Поддержка вступления в НАТО вышла на исторический максимум, говорится в результатах опроса группы Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным социологов, если бы референдум был в ближайшее время, то был бы такой результат (в скобках – результаты октябрьского опроса):
Вступление в НАТО
Поддержали бы – 58%, наивысший с 2014 года результат (52%);
Против – 35% (34%).
Вступление в ЕС
Поддержали бы – 62% (62%);
Против – 32% (26%).
Читайте также: "Антонов" подписал с НАТО пятилетний контракт на доступ к своим самолетам
Больше всего вступление в ЕС и НАТО поддерживают в западных областях и в Киеве. Также евроатлантический курс наиболее популярен среди избирателей Евросолидарности, Свободы, партии Сила и честь, Слуги народа, УДАРа.
С 4 по 9 ноября социологи опросили по телефону 5000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 1,5%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.
- 25 октября Украину пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО впервые за 50 лет.
- 3 ноября посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может войти в состав НАТО уже в ближайшие 10 лет, а в Евросоюз – в течение 15 лет.
- 8 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что интеграция Украины с НАТО необратима и может произойти стремительно.
- Вчера в Вашингтоне подписали хартию о стратегическом партнерстве Украина-США. Посол РФ в США заявил, что Россия не воспринимает даже намерения Украины войти в НАТО.
Читайте также: Кулеба: С Венгрией есть недопонимания, но она "громко" поддержит Украину в НАТО
Комментарии