Украинцы поддержали бы вступление в ЕС. Поддержка НАТО на историческом максимуме – опрос

Украинцы поддержали бы вступление в НАТО и Европейский Союз на референдуме. Поддержка вступления в НАТО вышла на исторический максимум, говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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По данным социологов, если бы референдум был в ближайшее время, то был бы такой результат (в скобках – результаты октябрьского опроса):

Вступление в НАТО

Поддержали бы – 58%, наивысший с 2014 года результат (52%);

Против – 35% (34%).

Вступление в ЕС

Поддержали бы – 62% (62%);

Против – 32% (26%).

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Больше всего вступление в ЕС и НАТО поддерживают в западных областях и в Киеве. Также евроатлантический курс наиболее популярен среди избирателей Евросолидарности, Свободы, партии Сила и честь, Слуги народа, УДАРа.

С 4 по 9 ноября социологи опросили по телефону 5000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 1,5%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

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Марк Сировой

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