UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ермак: Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече в Париже

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 23:25
Ермак: Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече в Париже - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата, которая состоится 26 января в Париже. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я надеюсь, что наши партнеры, Германия и Франция, займут на этих переговорах проактивную позицию. И сегодня у нас нет времени, нет много возможностей для того, чтобы очень долго об этом говорить", – сказал Ермак.

По мнению главы ОП, Украина и ее партнеры будут едины в своей позиции и смогут поговорить и о режиме прекращения огня на Донбассе.

Как сказал Ермак, Украина предложила включить в механизм переговоров по режиму прекращения огня  представителей Франции и Германии, поскольку у Украины и России разные позиции по этому поводу.

"Мы считаем, что это абсолютно логично и реально. Я надеюсь, что мы будем иметь возможность говорить об этом и еще раз аргументированно отстаивать нашу позицию", – сказал глава ОП.

Ермак ожидает, что на встрече в Париже стороны подробно обсудят минские соглашения.

"Украинская сторона имеет четкие ответы и нашу позицию по каждому из пунктов", – сказал глава ОП. 

Он отметил, что надеется, что состоится конструктивный диалог, который по времени продлится столько, сколько потребуется.

По словам Ермака, украинская делегация полностью готова к этой встрече и постарается добиться максимального результата.

Читайте также: Главы МИД Франции и Германии собираются на линию разграничения на Донбассе

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нормандский формат андрей ермак Донбасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 