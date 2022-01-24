Ермак: Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече в Париже

Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата, которая состоится 26 января в Париже. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Я надеюсь, что наши партнеры, Германия и Франция, займут на этих переговорах проактивную позицию. И сегодня у нас нет времени, нет много возможностей для того, чтобы очень долго об этом говорить", – сказал Ермак.

По мнению главы ОП, Украина и ее партнеры будут едины в своей позиции и смогут поговорить и о режиме прекращения огня на Донбассе.

Как сказал Ермак, Украина предложила включить в механизм переговоров по режиму прекращения огня представителей Франции и Германии, поскольку у Украины и России разные позиции по этому поводу.

"Мы считаем, что это абсолютно логично и реально. Я надеюсь, что мы будем иметь возможность говорить об этом и еще раз аргументированно отстаивать нашу позицию", – сказал глава ОП.

Ермак ожидает, что на встрече в Париже стороны подробно обсудят минские соглашения.

"Украинская сторона имеет четкие ответы и нашу позицию по каждому из пунктов", – сказал глава ОП.

Он отметил, что надеется, что состоится конструктивный диалог, который по времени продлится столько, сколько потребуется.

По словам Ермака, украинская делегация полностью готова к этой встрече и постарается добиться максимального результата.

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Наталия Медведева

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