Минобороны не видит "ни одной ударной группировки" войск РФ вдоль границ Украины
На 24 января вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях нет "ни одной ударной группировки" российской армии, которая была бы готова в любой момент пойти в атаку. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил министр обороны Алексей Резников, призвав не сеять панику.
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Как выразился топ-чиновник, на сегодня собранный разведкой Украины и стран-партнеров фактаж говорит примерно о такой же ситуации, какая была весной 2021 года перед Пасхой, когда Россия стянула войска к Украине, но в итоге ограничилась "бряцаньем оружием".
"По состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования вооруженными силами Российской Федерации, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление", – заявил Резников.
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Да, говорит министр, "рискованные сценарии есть и возможны в будущем", но на сегодня такой угрозы "не существует".
"Потому я прошу не сеять панику", – добавил глава Минобороны.
По его данным, вариант со вторжением в районе 20 февраля, о котором говорил командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк, маловероятен.
- Вчера, 24 января, когда некоторые посольства (США, Британия и Австралия) начали вывозить людей из Украины, МИД успокоил, заявив, что в Украине 129 иностранных представительств, об эвакуации поспешили заявить лишь четыре.
- Также вчера президент Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что "мы готовы к любым сценариям".
- Секретарь СНБО Данилов "объяснил" громкие заявления Запада о возможном нападении РФ на Украину.
- Британский премьер Джонсон предостерег: людям в России нужно понимать – вторжение в Украину "может стать новой Чечней".
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