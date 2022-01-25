Минобороны не видит "ни одной ударной группировки" войск РФ вдоль границ Украины

На 24 января вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях нет "ни одной ударной группировки" российской армии, которая была бы готова в любой момент пойти в атаку. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил министр обороны Алексей Резников, призвав не сеять панику.

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Как выразился топ-чиновник, на сегодня собранный разведкой Украины и стран-партнеров фактаж говорит примерно о такой же ситуации, какая была весной 2021 года перед Пасхой, когда Россия стянула войска к Украине, но в итоге ограничилась "бряцаньем оружием".

"По состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования вооруженными силами Российской Федерации, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление", – заявил Резников.

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Да, говорит министр, "рискованные сценарии есть и возможны в будущем", но на сегодня такой угрозы "не существует".

"Потому я прошу не сеять панику", – добавил глава Минобороны.

По его данным, вариант со вторжением в районе 20 февраля, о котором говорил командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк, маловероятен.

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Евгений Пилипенко

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