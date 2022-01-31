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Потребности в мобилизации сейчас нет – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 10:30
Потребности в мобилизации сейчас нет – министр обороны - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр обороны Алексей Резников не видит необходимости в объявлении мобилизации при нынешнем уровне угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

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Министр считает, что объявление даже "тренировочной мобилизации" (учений для отработки мобилизационных регламентов. – Ред.) из-за накопившегося в обществе напряжения "вызовет панику на улицах".

"Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны", – сказал Резников.

Он сообщил, что обучение ТРО начнется с управленческих решений председателей областных и районных администраций, а также главы КГГА.

"У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Затем будет восток, юг и запад", – сказал министр.

  • 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.
  • Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Силами теробороны ВСУ. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.
  • Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление. 
  • 28 января Резников сообщил, что Минобороны намерено реформировать военкоматы, чтобы они работали аналогично Центрам предоставления админуслуг (ЦНАП).

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Сергей Бережной
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Алексей Резников мобилизация территориальная оборона министерство обороны
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