Резников практически уверен – Россия не оккупирует Харьков

Сейчас нет 100% вероятности оккупации Харькова Россией. Об этом заявил в интервью LB.ua министр обороны Алексей Резников.

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Глава Минобороны отметил, что восточная граница – самое рискованное направление. У него спросили, насколько высока вероятность оккупации Харькова, о которой ранее заявил президент Владимир Зеленский.

"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что, если мы говорим о вероятности, то это 100% возможность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100% возможность. Такой 100% возможности не существует", – ответил он.

По словам Резникова, Россия точно работает над разными планами вторжения в случае принятия такого политического решения. Поэтому есть возможность атаки с юга, моря, востока и временно оккупированного Донбасса, отметил министр.

"Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет", – добавил он.

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Марк Сировой

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