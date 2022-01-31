Резников практически уверен – Россия не оккупирует Харьков
Сейчас нет 100% вероятности оккупации Харькова Россией. Об этом заявил в интервью LB.ua министр обороны Алексей Резников.
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Глава Минобороны отметил, что восточная граница – самое рискованное направление. У него спросили, насколько высока вероятность оккупации Харькова, о которой ранее заявил президент Владимир Зеленский.
"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что, если мы говорим о вероятности, то это 100% возможность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100% возможность. Такой 100% возможности не существует", – ответил он.
По словам Резникова, Россия точно работает над разными планами вторжения в случае принятия такого политического решения. Поэтому есть возможность атаки с юга, моря, востока и временно оккупированного Донбасса, отметил министр.
"Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет", – добавил он.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- В Минобороны не видят ни одной ударной группировки РФ возле Украины, а в МИД заявили, что если расшатать Украину нагнетанием паники, то РФ и не придется нападать.
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