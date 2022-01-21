Зеленский: Оккупация Харькова может быть целью России
Если Россия начнет новое вторжение в Украину, то первым делом нацелится на русскоязычные регионы, в частности может попытаться оккупировать Харьков. Об этом в интервью The Washington Post заявил президент Владимир Зеленский.
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"Если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", – сказал он.
По словам Зеленского, России нужен предлог, например, сказать, что она якобы "защищает русскоязычное население". После оккупации Крыма стало ясно, что это осуществимо и может произойти, сказал президент.
"Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживают более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией, это будет началом крупномасштабной войны", – отметил президент.
В этом же интервью Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин ошибается, если рассчитывает на поддержку кремлевской политики многими украинцами или надеется установить в Киеве лояльное Москве правительство.
- В середине января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- Вслед за этим США заявили, что РФ все же ищет повод для нового вторжения в Украину и может начать его в любой момент. В России отрицают, что собираются снова напасть на Украину.
- Сегодня глава Госдепа Энтони Блинкен встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. В США говорят, что эта встреча даст понять, какой путь выбрал Кремль – агрессию против Украины и ее последствия или дипломатию и деэскалацию.
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