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Зеленский: Оккупация Харькова может быть целью России

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 12:36
Зеленский: Оккупация Харькова может быть целью России - Фото
Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

Если Россия начнет новое вторжение в Украину, то первым делом нацелится на русскоязычные регионы, в частности может попытаться оккупировать Харьков. Об этом в интервью The Washington Post заявил президент Владимир Зеленский.

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"Если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", – сказал он.

По словам Зеленского, России нужен предлог, например, сказать, что она якобы "защищает русскоязычное население". После оккупации Крыма стало ясно, что это осуществимо и может произойти, сказал президент.

"Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживают более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией, это будет началом крупномасштабной войны", – отметил президент.

В этом же интервью Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин ошибается, если рассчитывает на поддержку кремлевской политики многими украинцами или надеется установить в Киеве лояльное Москве правительство. 

Читайте также: Зеленский – Западу: Не будет смысла в санкциях против РФ, если Украина потеряет территорию

Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин Харьков оккупация вторжение войска россии
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