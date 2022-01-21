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Зеленский: Путин ошибается, рассчитывая на лояльное России правительство и народ в Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 11:02
Зеленский: Путин ошибается, рассчитывая на лояльное России правительство и народ в Украине - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Российский президент Владимир Путин ошибается, если считает, что многие украинцы поддерживают его политику, и если надеется установить в Киеве лояльное Москве правительство, – в этом уверен президент Владимир Зеленский. Как сказал глава государства Washington Post, в Украине "невозможно правительство, которое полностью контролировалось бы Россией".

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Как выразился Зеленский, даже если россияне силой установят в Киеве марионеточную власть, "это будет самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут".

"Возможно, Путин думает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я думаю, что так думать – большая ошибка", – подчеркнул Зеленский.

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Он считает, что "у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс". Президент говорит, что если тот "отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим", и затем все равно "наши земли вернутся к нам".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Зеленский считает, что в Кремле хотели бы, чтобы Украина и мир "забыли о Крыме": "Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет".

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Евгений Пилипенко
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