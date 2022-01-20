Зеленский ожидает гарантий от России для мира на Донбассе и разрядки
Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом общих усилий и переговоров с Россией станет гарантия от российского руководства достижения мира на Донбассе и деэскалация ситуации на границе с Украиной. Об этом он сказал в видеообращении к участникам V Международной конференции по вопросам реформ в Украине "На пути в Лугано" (Ukraine Reform Conference).
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"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование российским руководством достижения мира на Донбассе", – сказал он.
Зеленский отметил "уникальную роль" Украины для Европы и ее будущего, и добавил, что актуальные события вокруг страны "в очередной раз об этом свидетельствуют".
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 19 января 2022 года Байден пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. Он заявил, что российские банки не смогут делать операции с долларом.
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