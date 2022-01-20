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Зеленский ожидает гарантий от России для мира на Донбассе и разрядки

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 14:57
Зеленский ожидает гарантий от России для мира на Донбассе и разрядки - Фото
Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом общих усилий и переговоров с Россией станет гарантия от российского руководства достижения мира на Донбассе и деэскалация ситуации на границе с Украиной. Об этом он сказал в видеообращении к участникам V Международной конференции по вопросам реформ в Украине "На пути в Лугано" (Ukraine Reform Conference).

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"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование российским руководством достижения мира на Донбассе", – сказал он.

Зеленский отметил "уникальную роль" Украины для Европы и ее будущего, и добавил, что актуальные события вокруг страны "в очередной раз об этом свидетельствуют".

СПРАВКА. Ukraine Reform Conference – ежегодное международное событие, на котором обсуждают прогресс реформ в Украине. В ней принимают участие чиновники, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества. Первая конференция прошла 2017 году. В 2022 году она запланирована на июль в швейцарском городе Лугано.

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Александр Матвиенко
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