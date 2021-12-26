Путин готов обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс – Песков
Президент России Владимир Путин не хочет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским войну на Донбассе, но готов говорить о "двусторонних отношениях" РФ и Украины. Об этом в интервью пропагандистскому каналу Россия 1 заявил Дмитрий Песков – спикер администрации Путина.
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В Кремле отказываются признавать Россию стороной конфликта в войне на Донбассе, которую она развязала, финансирует и поддерживает оружием и военными.
"Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта (...) Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", – сказал Песков.
СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
- 22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.
- 23 декабря на Донбассе террористы трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
- 26 декабря боевики гибридной армии России провели пять обстрелов. Украинский военный получил тяжелое ранение.
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