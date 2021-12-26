Путин готов обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс – Песков

Президент России Владимир Путин не хочет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским войну на Донбассе, но готов говорить о "двусторонних отношениях" РФ и Украины. Об этом в интервью пропагандистскому каналу Россия 1 заявил Дмитрий Песков – спикер администрации Путина.

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В Кремле отказываются признавать Россию стороной конфликта в войне на Донбассе, которую она развязала, финансирует и поддерживает оружием и военными.

"Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта (...) Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", – сказал Песков.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.

23 декабря на Донбассе террористы трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

26 декабря боевики гибридной армии России провели пять обстрелов. Украинский военный получил тяжелое ранение.

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Наталия Медведева

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