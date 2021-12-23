Договоренности проигнорированы: боевики на Донбассе возобновили обстрелы

Сегодня, 23 декабря, незаконные вооруженные формирования Донбасса трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Об этом пишет штаб ООС.

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22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказано в сообщении.

Уточняется, что возле Шумов стреляли из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра.

По данным штаба, в Луганской области линию фронта пересек беспилотник противника Орлан-10.

Погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

12 декабря 2021 года в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе, в результате чего был ранен военный.

На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Яна Катасонова

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