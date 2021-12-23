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Договоренности проигнорированы: боевики на Донбассе возобновили обстрелы

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 18:21
Договоренности проигнорированы: боевики на Донбассе возобновили обстрелы - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 23 декабря, незаконные вооруженные формирования Донбасса трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Об этом пишет штаб ООС.

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22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказано в сообщении.

Уточняется, что возле Шумов стреляли из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра.

По данным штаба, в Луганской области линию фронта пересек беспилотник противника Орлан-10.

Погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Скриншот Facebook

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

  • 12 декабря 2021 года в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе, в результате чего был ранен военный.
  • На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Читайте также: Боевики ускорили укрепление позиций на Донбассе. Минируют, ставят "обманки" – разведка

Яна Катасонова
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