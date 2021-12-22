Праздники должны быть мирными. На переговорах по Донбассу договорились не стрелять – Ермак

Сегодня, 22 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщил в Facebook руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды", – написал чиновник.

По информации Ермака, в ходе сегодняшнего заседания ТКГ все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

"Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан, – написал глава ОП. – Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина".

Наталия Медведева

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