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Праздники должны быть мирными. На переговорах по Донбассу договорились не стрелять – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 21:51
Праздники должны быть мирными. На переговорах по Донбассу договорились не стрелять – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сегодня, 22 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщил в Facebook руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды", – написал чиновник.

По информации Ермака, в ходе сегодняшнего заседания ТКГ все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

"Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан, – написал глава ОП. – Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина".

Праздники должны быть мирными. На переговорах по Донбассу договорились не стрелять – Ермак
Наталия Медведева
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война Донбасс перемирие прекращение огня ткг новый год андрей ермак
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