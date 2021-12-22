В России вербуют наемников "в боевую командировку на Донбасс" – Медуза

На фоне напряженности вокруг границ Украины в России вербовщики набирают группы в "боевую командировку на Донбасс". Об этом сообщает Медуза со ссылкой на свои источники из наемников, в частности из ЧВК Вагнера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Медузы, с конца ноября 2021-го предложения поехать в оплачиваемую военную командировку в Украину получили не только профессиональные наемники, но и рядовые участники боевых действий на Донбассе, а также жители временно оккупированных территорий с боевым опытом.

Журналисты пишут, что наемников набирают сразу в несколько групп, у каждой – свои командиры, условия и требования. Двух из 10 вербовщиков собеседники издания считают представителями Минобороны РФ, остальных – ветеранами ЧВК и других групп, которые также предлагают "контракты с МО РФ", хоть и не имеют на то полномочий.

Например, в Москве пытаются собрать 120 россиян с боевым опытом, которые готовы отправиться в Донецк на три месяца. По данным источников издания, его организовали выходцы из Внутренних войск МВД РФ.

Однако двое собеседников издания называют "практически мошенническими" условия набора московской группы. Они объясняют, что вербовщики обещают "контракт с Минобороны РФ", хотя с армией не связаны, не предлагают предоплаты, но обещают неправдоподобно высокую зарплату (160 000 рублей в расположении, 320 000 – на фронте), не дают снаряжения и предлагают остановиться в казарме, хотя в Донецк есть места комфортнее.

Также вербовщики не обозначили реальных целей группы. "Сказали: идти освобождать Новороссиию. Я на это ухмыльнулся и такой: ты ******* (спятил, – ред.)?" – рассказывает один из наемников.

Читайте также: "Шойгу лжет". США ответили на заявление России об американской ЧВК и химоружии на Донбассе

По данным источников издания, кроме московской группы, формируются два отряда на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Занимается набором позывной Фома – Алексей Фоминов, главарь бригады российских наемников "Одесса", воевавшей на стороне луганских боевиков в 2014-15 годах.

Двое собеседников Медузы называют эти формирования "бригадами Дирлевангера", поскольку в них приглашают бывших заключенных. "Это реальные уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте (от 45 лет, – ред.)", – рассказывает один из собеседников Медузы.

Кроме того, участвует в вербовке и российская организация Союз добровольцев Донбасса. Один из близких к СДД источников рассказал, что, как и в 2014-м приехал в Москву по этому вопросу, будут выясняться зарплаты, командиры, также будут встречи "с первыми лицами". Говорить, кто эти "первые лица", источник отказался.

При этом уверенности, с какой целью набирают людей для командировки в Украину, у собеседников Медузы нет. Один из них говорит, что это "закончится пшиком", трое ожидают, что наемники будут охранять промышленные объекты, в которых заинтересована РФ, и "наводить порядок на шахтах".

Однако желающих ехать воевать в Украину в РФ почти не осталось, говорят почти все собеседники Медузы. "Туда просто не хотят ехать, потому что там регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, потери будут большие", – признается журналистам ветеран ЧВК Вагнера.

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

Читайте также: США ответили на требования РФ: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и члены Альянса

"Шойгу лжет". США ответили на заявление России об американской ЧВК и химоружии на Донбассе

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.