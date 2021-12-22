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"Шойгу врет". США ответили на заявление России об американской ЧВК и химоружии на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 06:43
Джон Кирби и Нэд Прайс (скриншоты видео Госдепа и Пентагона, коллаж - LIGA.net)

Министр обороны России Сергей Шойгу солгал, когда заявил, что американская частная военная компания готовит провокацию с химическим элементом на Донбассе. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби и написал в Twitter спикер Госдепа США Нэд Прайс.

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"Эти заявления министра Шойгу полностью ложны… Они ложны", – заявил на брифинге Кирби.

Прайс же написал, что вопреки заявлениям Шойгу, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или США.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", – добавил он.

"Шойгу врет". США ответили на заявление России об американской ЧВК и химоружии на Донбассе

Читайте также: США ответили на требования РФ: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и члены Альянса

Марк Сировой
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