"Шойгу врет". США ответили на заявление России об американской ЧВК и химоружии на Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу солгал, когда заявил, что американская частная военная компания готовит провокацию с химическим элементом на Донбассе. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби и написал в Twitter спикер Госдепа США Нэд Прайс.

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"Эти заявления министра Шойгу полностью ложны… Они ложны", – заявил на брифинге Кирби.

Прайс же написал, что вопреки заявлениям Шойгу, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или США.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", – добавил он.

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

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Марк Сировой

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