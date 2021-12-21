Боевики ускорили укрепление позиций на Донбассе. Минируют, ставят "обманки" – разведка

На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях российские оккупационные войска проводят инженерные работы: усовершенствуют фортификацию передовых позиций. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным разведки, в районах оккупанты оборудуют ложные замаскированные позиции с учетом сезонных смен местности.

На оккупированной территории устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники.

По информации ГУР МОУ, это делается для введения в заблуждение командование операции объединенных сил, чтобы спровоцировать украинскую армию открыть огонь.

Как говорится в сообщении Минобороны, оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии столкновения.

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"С использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

1 декабря декабря 2021 года президент Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.

12 декабря 2021 года в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе, в результате чего был ранен военный.

На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Александр Матвиенко

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