"Боевое дежурство". В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинский частей ВС РФ на оккупированных территориях. Приговор опубликован на сайте Кировского суда Ростова-на-Дону.
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Уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.
В материалах дела сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 000 рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.
При этом в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР".
Также в материалах дела говорится, что военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".
Приговор был вынесен судьей Леонардом Шолоховым 10 ноября 2021-го. Полный текст доступен на сайтах Кировского суда и судебных решений РФ.
- 12 ноября разведка сообщила, что инспекторы из РФ приказали боевикам на Донбассе усилить артпозиции у линии фронта.
- 22 ноября сообщалось, что главари террористов в ОРДЛО попросили разрешить официально российским гражданам заключать контракты на службу в незаконных военных формированиях.
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