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"Боевое дежурство". В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 00:13
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинский частей ВС РФ на оккупированных территориях. Приговор опубликован на сайте Кировского суда Ростова-на-Дону.

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Уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.

В материалах дела сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 000 рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.

При этом в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР".

"Боевое дежурство". В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ

Также в материалах дела говорится, что военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

"Боевое дежурство". В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ

Приговор был вынесен судьей Леонардом Шолоховым 10 ноября 2021-го. Полный текст доступен на сайтах Кировского суда и судебных решений РФ.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условяих и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Читайте также: Автоматы из России, детали из ЕС. Опубликовано исследование об оружии боевиков на Донбассе

Оксана Житнюк
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суд война Донбасс ордло оккупация вс рф Ростов-на-Дону
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