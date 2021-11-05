Автоматы из России, детали из ЕС. Опубликовано исследование об оружии боевиков на Донбассе

Россия систематически раздувает конфликт на Донбассе, поставляя боевикам оружие, а в беспилотниках оккупантов используются детали из стран Европейского Союза. Об этом говорится в результатах исследования британской компании Conflict Armament Research (CAR), которое финансировалось ЕС и Министерством иностранных дел Германии. Об исследовании также написало глобальное издание The New York Times (NYT).

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Это исследование является одним из самых всеобъемлющих по вопросу вооружения боевиков на Донбассе, отмечают в NYT. Ранее подобные исследования базировались в основном на данных разведки и фото. Специалисты CAR же изучили десятки винтовок, гранатометов, зенитных ракет и тысячи патронов, которые изъяли непосредственно у боевиков. Вот полный 200-страничный отчет:

В CAR обнаружили вооружение, которое не могло появиться ниоткуда, кроме как из российских военных арсеналов. Было изучено несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и наземных мин, которые никогда не находились на вооружении украинской армии а, следовательно, не могли быть захвачены боевиками.

Также в изъятых на Донбассе автоматах Калашникова были детали с одинаковыми серийными номерами, хотя в подобных конфликтах автоматы часто собираются из разных компонентов. По мнению исследователей, это указывает на более прямой путь оружия от завода к боевикам.

Более того, в CAR заявляют, что все образцы боеприпасов для стрелкового оружия были произведены в России. Среди них преобладали боеприпасы с калибром для АК, произведенных после 1974 года. Однако были и совсем старые боеприпасы: самый древний изъятый патрон был произведен в 1948 году.

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Также был изучен беспилотник боевиков, в котором использовались произведенные в ЕС детали, у оккупантов есть "флот" таких БПЛА, говорится в отчете. По версии исследователей, произведенные в Чехии, Франции, Германии, Испании и США компоненты дронов были куплены через независимых российских дистрибьюторов, чтобы обойти эмбарго ЕС, которое действует с 2014 года.

По мнению CAR, покупка Россией этих деталей стала возможной из-за отсутствия ясности об их конечном пользователе и четких лицензионных требований к товарам двойного назначения, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

Исследователи приходят к выводу, что именно на территории современной России было произведено большинство боеприпасов боевиков и почти все их оружие. По мнению специалистов CAR, силы оккупантов мимикрируют под современные армии и следуют военной доктрине, а не являются просто формированием с унаследованным со времен СССР оружием.

NYT же пишет, что исследование доказывает: Россия систематически раздувает конфликт на Донбассе поставками оружия.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.

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Марк Сировой

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