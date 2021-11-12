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Донбасс. Инспекторы из РФ приказали боевикам усилить артпозиции у линии фронта – разведка

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 17:10
Донбасс. Инспекторы из РФ приказали боевикам усилить артпозиции у линии фронта – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

На Донбассе в районе боевых действий российские наемники усиливают артиллерийские позиции возле линии разграничения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечается, в начале ноября на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях приехали комплексные комиссии ВС РФ и провели проверки формирований боевиков своей гибридной армии;

"По указаниям представителей комиссий оккупанты активизировали оборудование огневых позиций артиллерийских подразделений, расположенных неподалеку от линии столкновения", – говорится в сообщении.

Террористы устанавливают дополнительные макеты военной техники, а также маскируют самоходные артиллерийские установки и гаубицы, размещенные с нарушениями договоренностей по их отводу от линии разграничения.

Одновременно боевики минируют новые участки с использованием противотанковых и противопехотных мин ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, запрещенных международными конвенциями.

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Наталия Медведева
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