В российских беспилотниках нашли немецкие двигатели: боевики используют их против ВСУ

Боевики используют на Донбассе российские беспилотники с двигателями немецкого производства. Эти компоненты поставлялись на чешское предприятие, руководителями которого были трое граждан РФ, связанные с российскими спецслужбами. Об этом говорится в результатах исследования британской компании Conflict Armament Research (CAR), передает немецкое издание Tagesschau.

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CAR исследовала шесть различных моделей российских военных беспилотников и одну невоенную модель из зоны боевых действий на Донбассе. В исследовании сказано, что дроны собирались в России, но такие компоненты как камеры и двигатели часто поступали из других стран, в том числе в Германии. Это касается разведывательного беспилотника с номером 2166, сбитого украинскими военнослужащими в феврале 2017 года.

В беспилотнике был двигатель 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Компания сообщила CAR, что в октябре 2013-го отправила деталь в World Logistics Group в Чехию – там на запрос CAR не ответили. По официальным данным, компания была ликвидирована в 2018 году, а трое ее руководителей были гражданами России. Один из них был связан с органами безопасности РФ.

По данным исследования, Россия использовала беспилотники с двигателями немецкого производства, закупленные через чешскую фирму, не только на Донбассе, но и для шпионских полетов в ЕС.

В CAR отметили, что это не доказывает, что предприятие World Logistics Group действовало от имени РФ, но отслеживание компонентов российских БПЛА показало, что российские дилеры электроники покупают иностранные технологии от имени российских органов обороны и безопасности.

Авторы исследования объясняют такую ситуацию с поставками деталей тем, что беспилотники состоят из компонентов, используемых в том числе в гражданском секторе – это так называемые товары двойного назначения. Организация отмечает, что у нее нет доказательств того, что компании ЕС несут ответственность за использование их компонентов в военных целях. В CAR также акцентировали на проблеме отсутствия надлежащих проверок подобных компаний после введения санкций против России из-за войны на Донбассе.

По данным этого же исследования, в изъятых на Донбассе автоматах Калашникова были детали с одинаковыми серийными номерами, что указывает на более прямой путь оружия от завода к боевикам.

Все образцы боеприпасов для стрелкового оружия были произведены в России: преобладали боеприпасы с калибром для АК, произведенных после 1974 года.

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Оксана Житнюк

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