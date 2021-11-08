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08.11.2021, 17:58

На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов

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На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов
На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов
На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстреловНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов

Боевики гибридной армии РФ вчера обстреляли два населенных пункта на Донбассе. Об этом информирует украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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Вчера, 7 ноября, оккупанты обстреляли два населенных пункта в Луганской области: Светличное (Нижнее 1) и Болотенное.

По захваченному оккупантами в 2014 году Светличному гибридная армия РФ вела обстрел с 15:00 до 15:30 из артиллерии калибра 122 мм. Огнем оккупантов повреждены здания и техника водоканала, разрушены помещения и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории. Зафиксировано шесть попаданий снарядов калибра 122 мм.

Об этом обстреле сообщила также пресс-служба Луганскгаза. Огнем оккупантов был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм возле поселка, что привело к возникновению пожара. Возгорание удалось локализовать, однако 773 дома в Нижнем и Крымском остались без газоснабжения.

В этот же день, 7 ноября, с 16:15 до 17:25 боевики обстреляли поселок Болотенное из минометов калибра 120 мм. В результате огня оккупантов разрушен жилой дом, хозяйственная постройка в частном дворе, а также повреждена линия электропередач.

Погибших и пострадавших среди гражданских нет.

На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов

На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов

На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов
  • 26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
  • Вчера украинская делегация в ТКГ сообщила, что в последние два дня боевики на Донбассе активно использовали беспилотники для атаки позиций ВСУ. Один из БПЛА оккупантов удалось сбить.
  • В результате вчерашних обстрелов  в районе Новозвановки погиб военнослужащий 24-й ОМБр – главный сержант Виталий Павлысько. Еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

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Теги: обстрел, война, Донбасс, сцкк, Болотенное, Светличное
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