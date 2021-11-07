Боевики на Донбассе активно используют беспилотники, один из них сбили – Украина в ТКГ

В последние два дня боевики на Донбассе активно использовали беспилотники для атаки позиций ВСУ. Один из БПЛА оккупантов удалось сбить, говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

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Вчера в 22 км от Луганска украинские бойцы сбили один БПЛА в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. А сегодня ВСУ зафиксировали еще два беспилотника боевиков.

Во всех случаях вражеские БПЛА были оборудованы двумя боеприпасами ВОГ-17, а сегодня совершили их сброс на позиции ВСУ.

В делегации напомнили, что украинские военные имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью военных и мирных жителей.

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Владислав Сердюк

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