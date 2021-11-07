Боевики на Донбассе активно используют беспилотники, один из них сбили – Украина в ТКГ
В последние два дня боевики на Донбассе активно использовали беспилотники для атаки позиций ВСУ. Один из БПЛА оккупантов удалось сбить, говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.
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Вчера в 22 км от Луганска украинские бойцы сбили один БПЛА в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. А сегодня ВСУ зафиксировали еще два беспилотника боевиков.
Во всех случаях вражеские БПЛА были оборудованы двумя боеприпасами ВОГ-17, а сегодня совершили их сброс на позиции ВСУ.
В делегации напомнили, что украинские военные имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью военных и мирных жителей.
- 26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
- Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.
- В МИД Германии и Франции выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. В посольстве США призвали стороны соблюдать прекращение огня, но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжат применять беспилотники против пророссийских боевиков.
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