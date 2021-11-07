Боевики открыли огонь и применили вооруженные беспилотники: погиб один военнослужащий ВСУ

Сегодня, 7 ноября, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое – ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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По данным штаба ООС, с начала суток оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минском вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще двое бойцов ВСУ получили ранения. Их эвакуировали в больницу. Состояние одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Возле Павлополя боевики вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Гнутово оккупанты вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотника сбросили выстрелы ВОГ-17. Аналогичным образом БПЛА использовался возле Водяного.

Возле Новозвановки и Причепиловки позиции ВСУ попали под обстрел минометов калибра 120 мм. В сторону Луганского боевики открыли огонь из подствольных гранатометов, в сторону Песок – из станковых противотанковых гранатометов.

Сообщается, что военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Сегодня украинская делегация в ТКГ сообщила, что в последние два дня боевики на Донбассе активно использовали беспилотники для атаки позиций ВСУ. Один из БПЛА оккупантов удалось сбить.

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Оксана Житнюк

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