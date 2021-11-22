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Донбасс. Боевики просят Путина разрешить россиянам официально воевать за террористов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 23:36
Донбасс. Боевики просят Путина разрешить россиянам официально воевать за террористов – ГУР - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Главари террористов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей попросили разрешить официально российским гражданам заключать контракты на службу в незаконных военных формированиях. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны.

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По данным ГУР МО, командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность НВФ российской гибридной армии на Донбассе.

С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты организовали очередные сборы военнообязанных запаса – проводят с ними занятия по боевой подготовке.

Проведение сборов контролирует комиссия штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

По имеющейся у разведчиков информации, главари террористов инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ к прохождению военной службы по контракту в соединениях боевиков.

Командование ВС РФ продолжает активно агитировать население на оккупированной территории Донбасса вступать в НЗФ боевиков.

Главари террористов принимают "на службу по контракту" всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым, а также алко- и наркозависимых.

  • 12 ноября разведка сообщила, что инспекторы из РФ приказали боевикам на Донбассе усилить артпозиции у линии фронта.

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Наталия Медведева
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война гур Донбасс
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