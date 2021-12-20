На оккупированном Донбассе находятся от 600 до 800 офицеров и генералов РФ – разведка

На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР МО.

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Как отмечается, кадровые военные РФ находятся на командных должностях 1-го и 2-го армейских корпусов (АК) российских оккупационных войск.

По данным украинской разведки, после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и карьерный рост в российской армии.

На оккупированных территориях Донбасса постоянно находятся 600–800 офицеров и генералов армии России.

"Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, формировавший второй армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20-й, а затем 8-й армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ. Сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков – это действующие офицеры ВС РФ", – отметил Скибицкий.

По его словам, в октябре-ноябре этого года произошла ротация высшего руководящего состава 2 АК: из России прибыл новый командующий корпусом, также сменились командиры отдельных бригад.

"И этот процесс проходит постоянно", – отметил представитель ГУР.

По данным ГУР МО 1 и 2 АК российских оккупационных войск формировались на базе батальонно-тактических групп ВС РФ, зашедших на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года. Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против нашего государства и предусматривают ведение как оборонных, так и наступательных операций.

16 декабря журналисты заметили, что в Ростове-на-Дону суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях. На следующий день после массовых публикаций в СМИ этой информации, материалы дела исчезли с сайта суда.

Наталия Медведева

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