UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На оккупированном Донбассе находятся от 600 до 800 офицеров и генералов РФ – разведка

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 21:52
На оккупированном Донбассе находятся от 600 до 800 офицеров и генералов РФ – разведка - Фото
Президент РФ Владимир Путин пожимает руку генералу Сергею Кузовлеву (Фото: пресс-служба Кремля)

На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР МО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, кадровые военные РФ находятся на командных должностях 1-го и 2-го армейских корпусов (АК) российских оккупационных войск.

По данным украинской разведки, после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и карьерный рост в российской армии.

На оккупированных территориях Донбасса постоянно находятся 600–800 офицеров и генералов армии России.

"Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, формировавший второй армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20-й, а затем 8-й армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ. Сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков – это действующие офицеры ВС РФ", – отметил Скибицкий.

По его словам, в октябре-ноябре этого года произошла ротация высшего руководящего состава 2 АК: из России прибыл новый командующий корпусом, также сменились командиры отдельных бригад. 

"И этот процесс проходит постоянно", – отметил представитель ГУР.

По данным ГУР МО 1 и 2 АК российских оккупационных войск формировались на базе батальонно-тактических групп ВС РФ, зашедших на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года. Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против нашего государства и предусматривают ведение как оборонных, так и наступательных операций.

  • 16 декабря журналисты заметили, что в Ростове-на-Дону суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях. На следующий день после массовых публикаций в СМИ этой информации, материалы дела исчезли с сайта суда.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс ордло гур сергей кузовлев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 