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С сайта российского суда исчезли материалы дела, где говорилось о войсках РФ на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 17:10
С сайта российского суда исчезли материалы дела, где говорилось о войсках РФ на Донбассе - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

С сайта Кировского суда Ростова-на-Дону исчезло дело, в материалах которого говорилось о присутствии российских военных на Донбассе. Министерство иностранных дел Украины в комментарии LIGA.net заявило, что вердикт ростовского судьи приблизил привлечение властей РФ к международно-правовой ответственности – неудивительно, что они принялись удалять текст дела из публичного доступа.

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Вчера журналисты обратили внимание на приговор, вынесенный российским судом по делу о взяточничестве при поставках продовольствия военным. Суд опубликовал материалы дела, в которых говорилось о "воинских частях вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР" и о "военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР". Полный текст был доступен на сайте Кировского суда, но теперь эта ссылка ведет на пустую страницу. Поиск по дате, фамилиям судьи или обвиняемого тоже оказался безуспешным.

С сайта российского суда исчезли материалы дела, где говорилось о войсках РФ на Донбассе

МИД Украины заявляет, что Кировский суд подписал "явку с повинной" России, заявляющей о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе.

Дипломаты убеждены: это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях, а российским юристам "станет все труднее называть белое черным, а черное – белым".

В Кировском суде прокомментировали российскому РБК ситуацию с приговором, заявив, что сам суд о войсках РФ на Донбассе не говорил – это были лишь показания подсудимого.

"В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что Забалуев (обвиняемый, – ред.) показал такое – и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", - заявили в суде.

Материалы дела пока еще доступны на сайте судебных решений РФ. LIGA.net публиковала скриншоты, где говорилось о присутствии войск РФ на Донбассе.

С сайта российского суда исчезли материалы дела, где говорилось о войсках РФ на Донбассе

С сайта российского суда исчезли материалы дела, где говорилось о войсках РФ на Донбассе
  • В Кремле прокомментировали ситуацию с Кировским судом - заявили, что в суде допустили "какую-то ошибку". В администрации Путина утверждают, что войск России на Донбассе нет.

Читайте также: "Мощный прецедент". В ОП отреагировали на данные российского суда о войсках РФ на Донбассе

Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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война Донбасс приговор вс рф Ростов-на-Дону Кировский суд Забалуев
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