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"Мощный прецедент". В ОП отреагировали на данные российского суда о войсках РФ на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 14:02
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Данные из решения российского суда о присутствии на Донбассе войск РФ являются мощным прецедентом и помогут пересмотреть статус конфликта на востоке Украины. Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Решение российского суда – это мощнейший юридический прецедент, который может (и станет) основой пересмотра всего статуса вооруженного конфликта на востоке Украины", – написал он.

Арестович отметил, что Украина всегда стояла на позиции: на Донбассе идет международный военный конфликт с Россией. РФ же настаивала, что это "внутренний гражданский конфликт".

"Международные инстанции преимущественно склонялись к нашему варианту, но были нюансы. Теперь для международного уголовного права создан прецедент", – подытожил советник главы ОП.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную.

Задача РФ в гибридной войне против Украины – чтобы та признала субъектность подконтрольных Кремлю террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований ("республик"), реинтегрировала их на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

"Мощный прецедент". В ОП отреагировали на данные российского суда о войсках РФ на Донбассе

  • 15 декабря 2021 года журналисты узнали, что в тексте одного из приговоров Ростова-на-Дону подтверждается присутствие на Донбассе кадровых частей ВС РФ. В материалах дела говорится о "воинских частях вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР" и о "военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".
  • В Кремле заявили, что в суде допустили "какую-то ошибку". В администрации президента РФ Владимира Путина утверждают, что войск России на Донбассе нет.

Читайте также: Посольство США ответило Путину: Врать о "геноциде" на Донбассе – опасно и безответственно

Марк Сировой
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армия России суд война Донбасс офис президента Алексей Арестович
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