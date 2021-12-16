"Невозможно, это ошибка". У Путина отреагировали на данные суда о ее войсках на Донбассе

В Кремле отказываются признать достоверность материалов российского суда, где зафиксирована информация о подразделениях армии России на временно оккупированной территории Донбасса. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал это "какой-то ошибкой", пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

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"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда, – ред.). Потому что это невозможно, никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", – заявил спикер президента РФ Владимира Путина.

"Самопровозглашенными республиками" кремлевская пропаганда называет захваченные гибридными войсками РФ территории в Луганской и Донецкой областях.

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По словам Пескова, армия России "есть на территории РФ".

СПРАВКА. 15 декабря 2021 года журналисты узнали, что . 15 декабря 2021 года журналисты узнали, что в тексте одного из приговоров Кировского суда Ростова-на-Дону по делу о коррупции на поставках продовольствия подтверждается присутствие на Донбассе кадровых частей ВС РФ. В материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а также о "военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную.

Невзирая на многочисленные доказательства, Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война".

Задача РФ в гибридной войне против Украины – чтобы та признала субъектность подконтрольных Кремлю террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований ("республик"), реинтегрировала их на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко

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