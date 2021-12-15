UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина и Грузия имеют право выбирать альянсы, Россия не может диктовать – генсек НАТО

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 13:54
Украина и Грузия имеют право выбирать альянсы, Россия не может диктовать – генсек НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (фото – EPA)

Украина и Грузия имеют право выбирать, в какие альянсы вступать, и Россия не может диктовать им этот выбор. Об этом на встрече в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Грузия и Украина имеют право выбирать свои альянсы, а Россия не имеет права диктовать этот выбор", – сказал глава Альянса.

Генсек НАТО снова напомнил, что "любая будущая российская агрессия дорого обойдется" России и повлечет для нее "серьезные политические и экономические последствия".

Йенс Столтенберг обсудил с премьером Грузии ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, включая наращивание российской армии у границ Украины.

В НАТО пообещали и дальше оказывать "мощную политическую и практическую поддержку своим партнерам".

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры российского президента Путина с американским лидером Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • Байден заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.
  • В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.
Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России нато йенс столтенберг вторжение союзники сдерживание Ираклий Гарибашвили
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 