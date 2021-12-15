Украина и Грузия имеют право выбирать альянсы, Россия не может диктовать – генсек НАТО

Украина и Грузия имеют право выбирать, в какие альянсы вступать, и Россия не может диктовать им этот выбор. Об этом на встрече в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Грузия и Украина имеют право выбирать свои альянсы, а Россия не имеет права диктовать этот выбор", – сказал глава Альянса.

Генсек НАТО снова напомнил, что "любая будущая российская агрессия дорого обойдется" России и повлечет для нее "серьезные политические и экономические последствия".

Йенс Столтенберг обсудил с премьером Грузии ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, включая наращивание российской армии у границ Украины.

В НАТО пообещали и дальше оказывать "мощную политическую и практическую поддержку своим партнерам".

7 декабря 2021 года состоялись переговоры российского президента Путина с американским лидером Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Байден заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.

В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

Александр Матвиенко

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